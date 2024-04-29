В Сумській області люди підірвалися на міні

"Дійсно є постраждалі, їхня кількість наразі уточнюється", – зазначила Шаркова.

У понеділок, 29 квітня у Миропільській громаді Сумської області цивільні підірвалися на міні. Внаслідок підриву люди отримали травми.

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