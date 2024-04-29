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В Сумській області люди підірвалися на міні

Кільсть постраждалих уточнюється.

В Сумській області люди підірвалися на міні
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 29 квітня у Миропільській громаді Сумської області цивільні підірвалися на міні. Внаслідок підриву люди отримали травми.

Інцидент підтвердила в.о. голови Миропільської громади Олена Шаркова, пише "Суспільне.Суми".

"Дійсно є постраждалі, їхня кількість наразі уточнюється", – зазначила Шаркова.

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