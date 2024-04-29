В Сумській області люди підірвалися на міні

У понеділок, 29 квітня у Миропільській громаді Сумської області цивільні підірвалися на міні. Внаслідок підриву люди отримали травми.
Інцидент підтвердила в.о. голови Миропільської громади Олена Шаркова, пише "Суспільне.Суми".
"Дійсно є постраждалі, їхня кількість наразі уточнюється", – зазначила Шаркова.
- 29 квітня вранці російські військові обстріляли Краснопільську та Есманьську громаду Сумської області.
- 26 квітня у Білопільській громаді Сумщини через ворожий обстріл загинуло двоє осіб. Росіяни вдарили з артилерії, гранатомету, мінометів, РСЗВ. Внаслідок обстрілу загинули дві місцеві мешканки, поранення отримали чотири людини.