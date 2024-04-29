Вранці росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

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Сьогодні вранці російські військові обстріляли Краснопільську та Есманьську громаду Сумської області.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Уночі та вранці росіяни шість разів обстріляли прикордонні території та населені пункти області. Зафіксовано 41 вибух.

Обстрілів зазнали Краснопільська та Есманьська громада. По Краснопільській ворог бив із мінометів (14 вибухів) та артилерії (15 вибухів), а Есманьську обстріляв із артилерії (12 вибухів).

Учора протягом дня росіяни обстріляли Сумщину 35 разів. Зокрема, били із РСЗВ, артилерії, мінометів, атакували безпілотниками, танками та авіацією.

26 квітня у Білопільській громаді Сумщини через ворожий обстріл загинуло двоє осіб. Росіяни вдарили з артилерії, гранатомету, мінометів, РСЗВ. Внаслідок обстрілу загинули 2 місцеві мешканки, поранення отримали 4 людини.