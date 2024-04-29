​ISW: відхід ЗСУ з позицій поблизу Авдіївки поки не сприяв просуванню росіян

На думку аналітиків, наразі командування окупантів обирає: продовжувати просуватися на захід до Покровська або - на північ, щоб провести наступ біля Часового Яру.

Попри те, що дії росіян змусили українські сили відійти від деяких позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, цей відхід ще не сприяв швидким тактичним досягненням Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інститутувивчення війни (ISW).

"Російські сили навряд чи досягнуть глибшого оперативного просування в цьому районі найближчим часом", – йдеться зазначають в ISW.

Аналітики згадали, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що ситуація на фронті загострилася, Росія активно атакує по всій лінії фронту і має тактичні успіхи на деяких напрямках, а найбільш складна ситуація на Покровському і Курахівському напрямках. Він зауважив, що підрозділи Сил оборони перемістилися на нові рубежі західніше від Бердичів, Семенівки і Новомихайлівки.

В ISW також зазначили, що російські війська не здійснили відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового (на північний захід від Авдіївки), Бердичів і Семенівки після того, як українці відступили з позицій у цьому районі. За їхніми словами, це свідчить про те, що ЗСУ зберігають позиції і можливості в районі, які уповільнюють подальше просування Росії на захід.За словами аналітиків, окупанти, ймовірно, продовжуватимуть досягати тактичних успіхів у напрямку Авдіївки в найближчі тижні. Тому українські командири можуть вирішити провести додатковий відхід, якщо росіяни будуть загрожувати іншим українським тактичним позиціям у цьому районі.

І ISW згадали слова Сирського про те, що для стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку українські війська "переміщують бригади, які відновили боєздатність".

"Прибуття відновленого українського підкріплення, ймовірно, дозволить українським силам уповільнити тактичні досягнення Росії та, можливо, стабілізувати фронт… Підкріплення і додаткова техніка змусить російське командування або визнати, що найближчим часом глибше просування є малоймовірним, або направити додаткові резерви в цей район", – заявили в ISW.

Водночас аналітики зауважили, що росіяни наразі мають можливості досягти значних успіхів поблизу Часового Яру і готують резерви для підтримки наступу, якого очікують цього літа.

"Російським військам, імовірно, доведеться поповнити й посилити атакуючі підрозділи і знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не залучать додаткові резерви... Подальша стабілізація позицій на північний захід від Авдіївки ставить командування РФ перед вибором: продовжувати просуватися на захід до повідомленої ним оперативної мети в Покровську або намагатися рухатися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції довкола Часового Яру", – йдеться у звіті.

За останні тижніворог не припиняє вести штурмові дії на Донецькому напрямку. Більшість боєзітнень відбувається на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Так, за минулу добу на Авдіївському напрямку було 55 боєзіткнень.