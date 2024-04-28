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Протягом доби відбулося 112 зіткнень на фронті, з них 40 – на Авдіївському напрямку

Авіація Сил оборони завдала ударів по 3 районах зосередження особового складу противника.

Протягом доби відбулося 112 зіткнень на фронті, з них 40 – на Авдіївському напрямку
Український військовий
Фото: Генштаб

Триває 795 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб. 

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Велика Писарівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Іскрисківщина, Басівка Сумської області. 

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах  населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області. Противник завдав авіаудару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Зарічне  Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 40 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та Семенівка Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Архангельське, Сокіл та Новопокровське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед яких Малинівка, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької  області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.  Також, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед яких Іванівка, Новотягинка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 районах зосередження особового складу противника.Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління противника.

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