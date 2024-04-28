У цирку в Запоріжжі діти-гімнасти зірвалися з триметрової висоти та впали на арену

Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку в Запорізькому державному цирку. Під час виконання номеру двоє гімнастів – 15-річний хлопець та 12-річна дівчина - зірвалися з триметрової висоти та впали на арену.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"27 квітня до чергової частини відділу №1 (Вознесенівський) Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні доставлено двох неповнолітніх. Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номеру програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти", - йдеться в повідомленні.

Через падіння обоє отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.