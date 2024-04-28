ЗСУ за тиждень знищили понад 6600 російських окупантів

ЗСУ за тиждень знищили 6620 знищених окупантів та 849 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6620 осіб особового складу противника, а також:
- 50 танків
- 95 бойових броньованих машин
- 229 артилерійських систем
- 4 РСЗВ
- 9 установок ППО
- 280 одиниць автотехніки
- 45 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено 9 ракет та 128 БпЛА.
- Міноборони Британії оцінює втрати російських військ у війні проти України у 450 000 вбитими або пораненими, а також 10 000 знищеної російської бронетехніки.