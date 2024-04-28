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ЗСУ за тиждень знищили понад 6600 російських окупантів

Металобрухтом стали майже 850 одиниць військової техніки та зброї ворога.

ЗСУ за тиждень знищили понад 6600 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

ЗСУ за тиждень знищили 6620 знищених окупантів та 849 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6620 осіб особового складу противника, а також:

Фото: Олександр Павлюк

  • 50 танків
  • 95 бойових броньованих машин
  • 229 артилерійських систем
  • 4 РСЗВ
  • 9 установок ППО
  • 280 одиниць автотехніки
  • 45 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 9 ракет та 128 БпЛА.

  • Міноборони Британії оцінює втрати російських військ у війні проти України у 450 000 вбитими або пораненими, а також 10 000 знищеної російської бронетехніки.
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