ЗСУ за тиждень знищили понад 6600 російських окупантів

Металобрухтом стали майже 850 одиниць військової техніки та зброї ворога.

ЗСУ за тиждень знищили 6620 знищених окупантів та 849 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6620 осіб особового складу противника, а також:

Фото: Олександр Павлюк

50 танків

95 бойових броньованих машин

229 артилерійських систем

4 РСЗВ

9 установок ППО

280 одиниць автотехніки

45 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 9 ракет та 128 БпЛА.