Головне за ніч та ранок неділі, 28 квітня: обстріл Куп’янська, бої на Авдіївському напрямку, удари авіації Сил оборони

Нічна повітряна атака, 88 бойових зіткнень, майже пів сотні відбитих штурмів на Куп’янському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вбивство двох українців у Баварії.

Сьогодні вранці російська армія завдала ударів по Вовчанську та Куп'янську Харківської області. Внаслідок авіаудару по Куп'янську постраждали двоє людей.

Зокрема о 09:50 російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, внаслідок атаки пошкоджені 2 приватні будинки. У Куп'янську о 10:50 ворог завдав удару по житловому району. Боєприпас влучив у приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалу 36-річну жінку. Травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 88 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 4 БпЛА типу “Shahed” та 5 БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу “Shahed” та 1 БпЛА невстановленого типу було знищено.

Ворожі дрони знищили у межах Київської, Вінницької, Хмельницької та Кіровоградської областей.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1096 російських окупантів, 43 артилерійські системи ворога та 3 одиниці спецтехніки. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 466 150 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уранці 28 квітня ворог атакував Миколаїв "шахедами". Є пошкодження будівлі готелю та пошкоджений об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"28 квітня, о 04:45 ворог атакував БпЛА типу "Shahed-131/136" місто. Внаслідок чого, сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулась пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

У суботу, 27 квітня, ввечері в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе у Баварії на території торгового центру виявили двох українців, 23 та 36 років, із ножовими пораненнями. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні.

Того ж вечора неподалік від місця злочину правоохоронці затримали 57-річного підозрюваного, який проживав поруч. Ним виявився громадянин Росії.

Наразі вирішується питання щодо арешту росіянина. Кримінальна поліція Баварії просить свідків погодитись надати інформацію для з’ясування всіх обставин злочину, зокрема мотивів та передумов вбивства.

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