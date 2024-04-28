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Доба на Донеччині: через обстріли РФ постраждали двоє цивільних

Ворог продовжує обстрілювати Донеччину.

Доба на Донеччині: через обстріли РФ постраждали двоє цивільних
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія п’ять разів обстріляла населені пункти Донецької області. Постраждали цивільні.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Красногорівці двоє людей  отримали поранення, а також під обстріли потрапили Катеринівка і Костянтинівка та околиці Гродівської громади.

У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка, Зарічне і Озерне, у Костянтинівській – Ступочки, Предтечине, Маркове, Червоне і Миколаївка.

У Часовоярській громаді внаслідок обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків і дві багатоповерхівки, а також чотири будинки у Сіверському.

Загалом за добу росіяни п'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовані 126 людей, у тому числі 12 дітей.

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