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Кіберфахівці заблокували понад 2500 вебсайтів на яких розміщувались ресурси онлайн казино

Відомо про розслідування понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.

Кіберфахівці заблокували понад 2500 вебсайтів на яких розміщувались ресурси онлайн казино
Фото: pixabay

Кіберфахівці за рекомендацією правоохоронців заблокували понад 2500 вебсайтів, на яких проводили азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Відомо, що станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. 

Фото: Офіс Генпрокурора

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань.

У 2023 році було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомлено 74 особам. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7 тис. одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. 

Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори також здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній, які причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. 

Зокрема, забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн.

  • 20 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
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