За добу Сили оборони ліквідували ще майже 1100 російських окупантів

Сили оборони за добу знищили ще 1096 російських окупантів, 43 артилерійські системи ворога та 3 одиниці спецтехніки.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 466150 (+1096) осіб,
- танків ‒ 7279 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,
- артилерійських систем – 11948 (+43) од,
- РСЗВ – 1050 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 776 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1971 (+3)
Дані уточнюються.