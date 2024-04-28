За добу Сили оборони ліквідували ще майже 1100 російських окупантів

За початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 466 150 військових.

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Сили оборони за добу знищили ще 1096 російських окупантів, 43 артилерійські системи ворога та 3 одиниці спецтехніки.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 466150 (+1096) осіб,

танків ‒ 7279 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,

артилерійських систем – 11948 (+43) од,

РСЗВ – 1050 (+1) од,

засоби ППО ‒ 776 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),

крилаті ракети ‒ 2124 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1971 (+3)

Дані уточнюються.