На Миколаївщині двоє хлопців під час польових робіт дістали поранення внаслідок детонації вибухового предмета

Один із хлопців знайшов та взяв до рук невідомий предмет, який відразу здетонував.

Ввечері 26 квітня до чергової частини відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу надійшло повідомлення із медичного закладу про госпіталізацію двох молодиків 18 та 19 років із мінно-вибуховими травмами та множинними осколковими пораненнями, повідомляє обласна поліція.

Поліцейські з’ясували, що травми молодики отримали під час польових робіт, коли один із них знайшов та взяв до рук невідомий предмет, який відразу здетонував.

Внаслідок вибуху потерпілі отримали множинні тілесні ушкодження та перебувають у лікарні. Нині їхньому життю нічого не загрожує.

На місці події фахівці управління вибухотехнічної служби поліції виявили та вилучили уламки та залишки металевих деталей від підривача до бойового касетного елементу “Ураган”.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці вкотре закликають мешканців Баштанського району бути вкрай обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велись активні бойові дії. Утримайтесь від відвідування необстежених саперами територій.

Якщо ви натрапили на підозрілий предмет або ззовні схожий на вибухонебезпечний, не наближайтесь до нього, не намагайтесь його пересувати, розбирати або самостійно знешкоджувати. За можливості обгородіть місце знахідки та обов'язково повідомте до поліції на спецлінію 102 або до служби порятунку – 101. Не підпускайте сторонніх осіб до небезпечної знахідки. Завжди пам'ятайте, з вибухонебезпечними предметами можуть працювати лише професіонали — це справа лише спеціально навчених фахівців.