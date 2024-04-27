Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія збільшила кількість особового складу під Кліщіївкою, ‒ Сили оборони

Ворог намагається вирівняти всю лінію бойового зіткнення.

Російська армія збільшила кількість особового складу під Кліщіївкою, ‒ Сили оборони
Фото: ЕРА/UPG

Російська армія збільшила кількість свого особового складу під Кліщіївкою у Бахмутському районі Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин, повідомляє Укрінформ.

“Ворог намагається вирівняти всю лінію бойового зіткнення. Додатково безуспішно штурмує Андріївку та Кліщіївку. В районі Кліщіївки помічене збільшення кількості особового складу ворожої армії”, ‒ сказав Волошин.

За його словами, українські захисники відкидають росіян від цих населених пунктів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Волошин додав, що ЗСУ вживають всі заходи, щоб вибити ворога із захоплених частин Очеретиного та Соловйового, тривають важкі бої. Росіяни зосередили на цьому напрямку чотири бригади, натомість ЗСУ підтягнули резерви.

Ситуація біля Часового Яру складна, але у місті росіян немає. Росіяни намагаються обійти його по флангах, через Богданівку та Іванівське. “Ворог тактичного успіху в цих населених пунктах не має”, ‒ зауважив Волошин.

  • Раніше Волошин повідомив, що Сили оборони контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового Донецької області. Українські військові блокують ворога та працюють над тим, щоб вибити сили ворога із займаних позицій.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies