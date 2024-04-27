Російська армія збільшила кількість особового складу під Кліщіївкою, ‒ Сили оборони

Російська армія збільшила кількість свого особового складу під Кліщіївкою у Бахмутському районі Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин, повідомляє Укрінформ.

“Ворог намагається вирівняти всю лінію бойового зіткнення. Додатково безуспішно штурмує Андріївку та Кліщіївку. В районі Кліщіївки помічене збільшення кількості особового складу ворожої армії”, ‒ сказав Волошин.

За його словами, українські захисники відкидають росіян від цих населених пунктів.

Волошин додав, що ЗСУ вживають всі заходи, щоб вибити ворога із захоплених частин Очеретиного та Соловйового, тривають важкі бої. Росіяни зосередили на цьому напрямку чотири бригади, натомість ЗСУ підтягнули резерви.

Ситуація біля Часового Яру складна, але у місті росіян немає. Росіяни намагаються обійти його по флангах, через Богданівку та Іванівське. “Ворог тактичного успіху в цих населених пунктах не має”, ‒ зауважив Волошин.