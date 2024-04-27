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На окупованих територіях ввели перелік професій, до яких допускають лише з паспортом РФ

Діє перехідний період після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ, стануть “мігрантами”.

На окупованих територіях ввели перелік професій, до яких допускають лише з паспортом РФ
Фото: Центр нацспротиву

На окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, за якими не можна працювати українцям без російського паспорта.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупаційна влада підписала кремлівський документ, який встановлює цей перелік для “мігрантів”. У ньому 30 професій, зокрема, працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди й лізингу.

“Проте ніяких мігрантів крім російських гастролерів в регіоні немає, адже росіяни експортували туди свою бідність. Наразі в регіоні діє перехідний період після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ стануть “мігрантами” на своїй землі””, ‒ йдеться у повідомленні. 

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У ЦНС зазначають, що саме для примусової паспортизації ворог створив відповідний документ з забороною працювати. 

  • У тимчасово окупованому Мелітополі 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації примусово видали російські паспорти
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