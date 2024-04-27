На окупованих територіях ввели перелік професій, до яких допускають лише з паспортом РФ

Діє перехідний період після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ, стануть “мігрантами”.

На окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, за якими не можна працювати українцям без російського паспорта.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупаційна влада підписала кремлівський документ, який встановлює цей перелік для “мігрантів”. У ньому 30 професій, зокрема, працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди й лізингу.

“Проте ніяких мігрантів крім російських гастролерів в регіоні немає, адже росіяни експортували туди свою бідність. Наразі в регіоні діє перехідний період після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ стануть “мігрантами” на своїй землі””, ‒ йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що саме для примусової паспортизації ворог створив відповідний документ з забороною працювати.