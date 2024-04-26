Знищення української ідентичності: окупанти примусово видають російські паспорти дітям на ТОТ

У тимчасово окупованому Мелітополі 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації примусово видали російські паспорти.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
"Стало відомо, що 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які залишились без піклування батьків й перебувають в окупації, видали російські паспорти", – ідеться у повідомленні.
Порушення з боку окупантів виявили у результаті моніторингу медіа-ресурсів на ТОТ України.
Лубінець додає, що для того, аби видати російські паспорти, "дітей навіть привезли в інше село, де, як зазначається, розташований окремий підрозділ так званого управління з питань міграції, аби вони "краще" зрозуміли "культурний та історичний зв'язок з Росією".
Таким чином Росія вкотре показує свої наміри перевиховати українських дітей і стерти українську ідентичність.
"Ми повинні працювати, щоб притягти до відповідальності за злочини проти українських дітей усіх причетних, хто тим чи іншим способом намагається стерти їхню належність до України", – додає омбудсман.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років.
- У Центрі продидії дезінформації при РНБО спростували заяву російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової про те, що Росія та Україна провели перші очні переговори щодо обміну дітей.
- На початку квітня цього року стало відомо, що Росія активно розпочала готуватися до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення начебто на період літніх канікул. Вже сьогодні відомо, що на «відпочинок і психологічну реабілітацію» готові прийняти санаторії петербургу 2480 дітей і 150 педагогів.
- Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.