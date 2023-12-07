Майже 20 тисяч українських дітей вивезли до Росії, – Лубінець

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років, заявив Омбудсман під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх", – пише "УП".
За словами Дмитра Лубінця, Росія продовжує щодня викрадати українських дітей з окупованих території та вивозити на територію РФ.
"Є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років", – сказав Лубінець.
Омбудсман зазначає, що українська влада не має дуже багато інструментів, як повернути всіх українських депортованих дітей, "але ми шукаєио нові інструментарії для цього".
Депортація українських дітей до Росії:
- У вересні Save Ukraine повернула ще 13 дітей з окупованих Росією територій України. Загалом Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.
- Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
- На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
- Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі Lb.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.