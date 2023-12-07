Майже 20 тисяч українських дітей вивезли до Росії, – Лубінець

Якщо щодня повертати одну дитину з РФ до України, знадобиться 55 років.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років, заявив Омбудсман під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх", – пише "УП".

За словами Дмитра Лубінця, Росія продовжує щодня викрадати українських дітей з окупованих території та вивозити на територію РФ.

"Є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років", – сказав Лубінець.

Омбудсман зазначає, що українська влада не має дуже багато інструментів, як повернути всіх українських депортованих дітей, "але ми шукаєио нові інструментарії для цього".

Депортація українських дітей до Росії:

У вересні Save Ukraine повернула ще 13 дітей з окупованих Росією територій України. Загалом Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.

Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.

На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".