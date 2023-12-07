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Майже 20 тисяч українських дітей вивезли до Росії, – Лубінець

Якщо щодня повертати одну дитину з РФ до України, знадобиться 55 років.

Майже 20 тисяч українських дітей вивезли до Росії, – Лубінець
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років, заявив Омбудсман під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх", – пише "УП".

За словами Дмитра Лубінця, Росія продовжує щодня викрадати українських дітей з окупованих території та вивозити на територію РФ. 

"Є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років", – сказав Лубінець.

Омбудсман зазначає, що українська влада не має дуже багато інструментів, як повернути всіх українських депортованих дітей, "але ми шукаєио нові інструментарії для цього".

Депортація українських дітей до Росії:

  • На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
  • Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі Lb.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
  • Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 
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