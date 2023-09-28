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Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, – Єрмак

Україна та союзники ставлять собі за мету повернути додому всіх дітей, яких викрала Росія.

Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, – Єрмак
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що запросив відому юристку з прав людини, громадянських свобод і захисту дітей, директорку Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів баронесу Гелену Кеннеді стати співголовою міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA.

Зокрема, Андрій Єрмак під час онлайн-розмови окреслив своє бачення ролі експертної групи та розповів про очікувані результати її роботи.

Наші експерти мають розробити рекомендації щодо ефективного механізму повернення депортованих дітей в Україну. Ми також очікуємо рекомендацій, які можуть стати новою міжнародно-правовою основою захисту та запобігання порушенням прав дітей у збройних конфліктах, яка буде створена на прикладі досвіду України.

Питання повернення всіх примусово депортованих дітей є надзвичайно важливим, це один із пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського, яка зараз обговорюється на найвищому рівні, зокрема з послами іноземних держав.

Я отримав запевнення від великої кількості країн у тому, що вони готові долучитися до питання захисту дітей.

Зі свого боку баронеса Гелена Кеннеді погодилася з актуальністю створення механізму возз’єднання дітей з рідними в Україні відповідно до міжнародних стандартів прав людини. 

Вона наголосила на важливості спільних зусиль у цьому питанні, залучення міжнародних організацій та експертів, створення синергії з наявними механізмами ООН щодо захисту дітей під час конфлікту. 

Правозахисниця переконана, що за міжнародні злочини – незаконну депортацію та примусове переміщення дітей – має бути відповідальність.

Зазначається, що баронеса Гелена Кеннеді є однією з найвидатніших британських юристок. Протягом своєї кар’єри вона відстоювала громадянські свободи та захищала права людини.

У 2021 році ВВС назвала баронесу однією зі 100 жінок, які змінюють світ. Гелена Кеннеді відзначена понад тридцятьма почесними докторськими ступенями.

Нагадаємо, на території РФ Україна починає інформаційну кампанію «Знаєш – скажи!», щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат «Я тут» (@ia_tuut).

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