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Форум оборонних індустрій відбудеться за кілька днів, – Кулеба

Участь у заході підтвердили 165 оборонних компаній з усього світу.

Форум оборонних індустрій відбудеться за кілька днів, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Форум оборонних індустрій відбудеться у Києві "за кілька днів". Про це заявив міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В інтерв’ю Інтерфакс-Україна міністр розповів, що ідея форуму народилася в МЗС іще навесні цього року. Зараз за дорученням президента України МЗС, Мінстратегпром і Міноборони однією командою працюють над організацією цього заходу.

"Це наша ініціатива, бо ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість постачань тільки за рахунок складів. Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва, насамперед в Україні", – зазначив Кулеба.

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На його думку, співпраця з Україною компаній оборонпрому вигідна для них самих.

"Ти виробляєш щось з Україною, зміцнюєш Україну, отримуєш досвід до бойового використання цієї зброї і можеш її ще більше вдосконалювати, підвищувати її вартість, плюс втілювати спільні технологічні проєкти. Ми просто, в гарному сенсі цього слова, влучили в "живий нерв" світової політики, бо, на жаль, є часи роззброюватися, а є часи озброюватися. І світ наразі перебуває у фазі, коли доводиться озброюватися, тому що є такі персонажі, як Путін, які живуть категоріями війни, а не миру", – пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, у середині серпня Володимир Зеленський заявив про намір провести в Україні Форум оборонних індустрій. Станом на зараз участь у заході підтвердили 165 компаній з різних країн світу.

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