Російська інформаторка "наводила" ворожі удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута. Встановлено, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

Фото: СБУ

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка. Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Саме у такий спосіб російські спецслужби намагалися отримували розвіддані.

Для збору інформації ворожа поплічниця обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ. Отримані відомості викладала у вигляді текстових повідомлень у проросійський Телеграм-канал. Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч на 21 вересня цього року.