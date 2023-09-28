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Російська інформаторка "наводила" ворожі удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом

Ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка.

Російська інформаторка "наводила" ворожі удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута. Встановлено, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

Фото: СБУ

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка. Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Саме у такий спосіб російські спецслужби намагалися отримували розвіддані.

Для збору інформації ворожа поплічниця обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ. Отримані відомості викладала у вигляді текстових повідомлень у проросійський Телеграм-канал. Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч на 21 вересня цього року.

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