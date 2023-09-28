Ворог обстріляв за добу п’ять районів Харківщини

Пошкоджені інфраструктурний об’єкт, газогін та господарча споруда.

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Протягом минулої доби, 27 вересня, під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені будівлі цивільного підприємства. По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих.

По селу Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою "Гром Е-1", пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Внаслідок обстрілу села Мала Шапківка Куп'янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.

За добу постраждалих серед цивільного населення немає.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,1 га території та знешкодили 118 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за добу 26 вересня ворог обстрілював цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та посіви пшениці. Поранена людина.