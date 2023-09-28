Ворог 109 разів стріляв по Херсонській області. Загинули двоє мирних, один поранений

Від отриманих травм загинув чоловік, який під час обстрілу знаходився в будинку

З добу з опівночі 27 вересня по північ 28 російська армія 109 разів стріляла по Херсонській області, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації та БпЛА.

Двоє цивільних загинули, ще одна людина була поранена. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

По Херсону ворог випустив 33 снаряди.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні", – написав він.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що одна людина загинула і ще одна була поранена внаслідок обстрілу вночі.

"В обласному центрі від отриманих травм загинув чоловік, який під час обстрілу знаходився в будинку. Ще один містянин отримав поранення", – повідомили в прокуратурі.

Ведеться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Протягом вчорашньої доби повідомлення про загрозу обстрілів для Херсона і області з'являлися на каналі ОВА чотири рази.

Добою раніше окупанти поранили в області щонайменше 12 мирних людей. За добу вони провели 119 обстрілів.

ОВА закликає мешканців окупованого лівого берега, які живуть неподалік лінії вогню, евакуюватися, аби росіяни не використовували їх як живий щит. Після виїзду слід зателефонувати за номером контактного центру ОВА: 0 800 101 102.