Ввечері російська армія завдала ударів одразу по двох підприємствах у Херсоні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Внаслідок ворожих ударів спалахнули пожежі. Рятувальники прибули на місце і почали гасити полум'я, однак через нові обстріли повертатися до гасіння пожеж довелося декілька разів.

Фото: Головне управління ДСНС України у Херсонській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Херсонській області

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив близько 22-ої години вечора, що Херсон перебуває під масованим обстрілом.

Також зафіксували активність російської авіації у повітряному просторі області. Прокудін попередив про ймовірні ракетні удари.

Нагадаємо, нині окупанти обстріляли село Широка Балка у Станіславській громаді на Херсонщині. Були пошкоджені будівлі.

Упродовж минулої доби росіяни 119 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА та завдали два ракетні удари.