Після деокупації в Україні буде 30-50 операторів з розмінування, - Клименко

Основною метою є розмінування України протягом десяти років.

Україна буде проводити сертифікацію приватних компаній для розмінування території.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Одні оператори будуть займатися акваторіями Чорного і Азовського морів, інші займатимуться сільгоспугіддями... Тому роботи вистачить на всіх - міжнародних партнерів і нас”, - сказав міністр.

Клименко нагадав, що основною метою є розмінування України протягом десяти років.

Також, зазначив міністр, розмінування територій розглядається як можливість створити в додаткові робочі місця.

Наразі бойовим і оперативним розмінуванням займаються 210 екіпажів. Вони використовують 350 одиниць техніки.

Втім, потреба у такому розмінуванні є вдвічі більшою.

Раніше повідомлялось, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.