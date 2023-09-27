Росіяни можуть створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, - Галущенко

На сьогодні не існує протоколів відновлення АЕС після збройних конфліктів.

Російські окупанти можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з главою делегації Європейського Союзу, заступником генерального директора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гарріба.

"Міністр висловив занепокоєння, що росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС. Аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті і переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ситуація довкола окупованої Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту.

Галущенко також наголосив на тому, що на сьогодні практично не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на ЗАЕС є унікальною і потребує особливої уваги.

Як визнали у МАГАТЕ, на території Запорізької АЕС немає важкого озброєння, проте залишаються міни.

Також керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що «дуже стурбований» останніми вибухами на окупованій Росією Запорізькій АЕС.