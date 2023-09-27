Окупанти викрали 132 представників місцевого самоврядування та органів влади України, - ZMINA

Починаючи від 24 лютого 2022 року Росія викрала 132 представників українського місцевого самоврядування та органів влади.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

Понад половина викрадень (71) припадає на Херсонщину. Ще 30 випадків – на Запорізьку область. Інформацію правозахисники збирали як під час опитувань потерпілих, так і з відкритих джерел.

Фото: ZMINA

За даними Центру прав людини, 50% затриманих – очільники громад і мери міст, ще близько 22% – місцеві депутати. Більшість (98 посадовців) були звільнені. Наразі у російському полоні перебувають 14 людей. Про долю 16 викрадених нічого невідомо, а чотирьох знайшли мертвими.

“Про долю тих, хто досі в полоні, часто нічого не відомо: РФ зазвичай не підтверджує їхнє місце перебування, часто вони не мають ніякого офіційного статусу. Ми нічого точно не знаємо про їхній стан здоров’я, умови тримання, випадки застосування насильства тощо”, – зазначив дослідник-документатор Центру прав людини ZMINA Борис Петруньок.

Найбільше посадовців окупанти викрали протягом перших місяців повномасштабного вторгнення. За словами Петрунька, представники місцевого самоврядування стали однією з найперших цілей ворога.

Серед викрадених - міський голова Голопристанської міської територіальної громади Олександр Бабич, він досі в полоні. Росіяни викрали Бабича 28 березня 2022 року з його будинку. За неофіційною інформацією, українець наразі перебуває в Сімферопольському СІЗО № 2. Однак російська сторона відмовляється це визнавати.

Крім того, усе ще в російському полоні перебуває староста села Нові Боровичі Чернігівської області Анатолій Сірий, котрого окупанти викрали зі сільради 29 березня 2022 року. Упродовж затримання його допитували, били та знущалися. Потім вивезли в невідомому напрямку. Місце перебування Сірого невідоме.

Керівника Циркунівської сільської військової адміністрації Миколу Сікаленка росіяни вперше викрали 3 березня 2022 року. Вдруге Сікаленка забрали 21 березня. Тоді його утримували близько тижня, перевозячи до різних місць на Харківщині. Щоразу йому на голову натягали мішок та зв’язували руки, не давали їжі та не дозволяли спати. Після деокупації Харківщини чоловіка звільнили, але поки він був у полоні, окупанти пограбували його будинок.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан повідомив, що АМУ до звільнення посадовців залучила Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, Комітет регіонів Європейського Парламенту, Червоний Хрест, структури ООН.

Слобожан закликав звільнити міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, голову Дніпрорудного Євгенія Матвєєва та голову Голої Пристані Олександра Бабича.

Нагадаємо, навесні поліція Херсонщини повідомила, що у тимчасово окупованому Скадовському районі російські військові викрали старосту одного з населених пунктів.

Торік восени окупанти відпустили голову Станіславської ОТГ, що на Херсонщині, Івана Самойленка.

За даними Associated Press, тисячі українських цивільних росіяни утримують в мережі офіційних і неофіційних в'язниць по всій Росії та на окупованих територіях України, де люди терплять тортури, психологічне насильство і навіть рабську працю.