13 років ув'язнення отримав колаборант із Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів

Разом із окупантами вони вдиралися до помешкань цивільних і грабували їх.

Суд визнав винним у колабораційній діяльності експосадовця органів внутрішніх справ Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів під час російської окупації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Суддя призначив 13 років ув'язнення із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Зловмисник у 2017 році звільнився зі служби за станом здоров’я. Але торік у серпні він добровільно вступив до окупаційного "пункту поліції № 2", який діяв на території тимчасово захопленої росіянами громади.

Засуджений перебував там на "посаді слідчого", займався фабрикуванням "карних справ" проти місцевих для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень.

Крім того, колаборант разом із озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом "обшуків". У разі опору вороги застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями.

Під час звільнення райцентру колаборант намагався "залягти на дно", але його викрили і затримали через день після деокупації громади.

Нагадаємо, поліцейські підозрюють жителя Балаклії Харківської області у тому, що він добровільно став бійцем "спеціального відділення швидкого реагування УВС ВДА Харківської області”.

Крім тог, всім років тюрми отримав депутат від “ОПЗЖ” Микола Волик, який співпрацював з російськими окупантами у Запорізькій області.