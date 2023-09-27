Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кримська генотьба
Кримська генотьба
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
ГоловнаСуспільствоПодії

13 років ув'язнення отримав колаборант із Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів

Разом із окупантами вони вдиралися до помешкань цивільних і грабували їх.

13 років ув'язнення отримав колаборант із Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів
Фото: Макс Требухов

Суд визнав винним у колабораційній діяльності експосадовця органів внутрішніх справ Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів під час російської окупації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Суддя призначив 13 років ув'язнення із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Зловмисник у 2017 році звільнився зі служби за станом здоров’я. Але торік у серпні він добровільно вступив до окупаційного "пункту поліції № 2", який діяв на території тимчасово захопленої росіянами громади.

Засуджений перебував там на "посаді слідчого", займався фабрикуванням "карних справ" проти місцевих для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень.

Крім того, колаборант разом із озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом "обшуків". У разі опору вороги застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями.

Під час звільнення райцентру колаборант намагався "залягти на дно", але його викрили і затримали через день після деокупації громади.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, поліцейські підозрюють жителя Балаклії Харківської області у тому, що він добровільно став бійцем "спеціального відділення швидкого реагування УВС ВДА Харківської області”.

Крім тог, всім років тюрми отримав депутат від “ОПЗЖ” Микола Волик, який співпрацював з російськими окупантами у Запорізькій області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies