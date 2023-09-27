Потенційно замінованими в Україні залишаються 174 тис. кв. км, - Шмигаль

З таким викликом після Другої світової війни не стикалася жодна країна.

Потенційно замінованими в Україні на сьогодні залишаються 174 тис. кв. км, на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 млрд дол.

Про це розповів очільник уряду Денис Шмигаль на форумі, присвяченому розмінуванню території України (Demine Ukraine Forum), повідомляє Укрінформ.

"Росія залишає за собою смертоносний слід. Міни – це зброя війни, яка залишається активною ще довго після деокупації, після війни, не розбирає: чи це цивільна особа, чи військова, чи дитина. На жаль, ворог умисне мінує наші міста і села, наші території, ліси і поля, щоб завдати втрат не лише військовим, але й тисячам мирних людей. Сьогодні потенційно замінованими в Україні залишаються 174 тис. кв. км. Ця цифра уже відома практично усім нашим партнерам. Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття, а, за даними деяких експертів, і сотні літ", – сказав Шмигаль.

Крім цього, підкреслив він, проблема сьогодні надзвичайно складна ще й тому, що ворог залишає після себе величезну кількість різноманітних небезпечних об'єктів, яких не бачать металошукачі, або здійснює тотальне мінування місць проживання мирних людей.

"Ми вже бачили після деокупації Київщини, Чернігівщини, Сумщини, як ворог мінує будинки, дитячі майданчики, дитячі іграшки, меблі. Просто мінують усе, щоб завдати якомога більше шкоди і ураження українцям", – зазначив прем'єр.

За його словами, деякі міни взагалі не піддаються розмінуванню, і їх потрібно знищувати просто на місці, а це ускладнює процеси розмінування загалом.

Шмигаль підкреслив, що з таким викликом після Другої світової війни жодна країна не стикалася, а тому Україні ніяк не обійтися без допомоги партнерів.

"Масштаб величезний. Звісно ж, ми потребуємо допомоги наших партнерів. Ми створюємо відповідні інституції та інфраструктуру всередині нашої держави", – зауважив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд уже створив міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування для координації усіх міністерств і відомств. Цю робочу групу очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Тепер, за словами прем'єра, уряд формує Центр гуманітарного розмінування для аналізу інформації, стратегічного планування і для діалогу з нашими партнерами.

У цьому контексті Шмигаль висловив вдячність усім партнерам України за допомогу в цьому питанні. За його словами, ця допомога на сьогодні справді надзвичайно потужна.

"Реалізується план очищення сільгоспземель. Вже обстежили понад 200 тис. га з 470 тис., визначених як пріоритетні. Близько 120 тис. га повернули уже в обробку. У цьому питанні працює не лише держава, але й підключається і бізнес", – сказав Прем'єр.

Крім цього, зазначив він, на сьогодні розмінували 18 тис. км інфраструктури, перевірили на предмет мінної загрози понад 12 тис. домівок українських громадян.

Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала утриматися від прогулянок у лісах на деокупованих територіях.