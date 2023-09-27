Атмосфера серед російських окупантів у Криму стає все більш гнітючою, – представник ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк прокоментував активізацію заходів Сил оборони в окупованому Криму.

За його його словами, атмосфера серед російських окупантів на території українського півострова стає все більш гнітючою, особливо після операції Сил безпеки «Крабова пастка» у Севастополі, коли був нанесений ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

«Крабова пастка» забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб чорноморського флоту РФ дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності», ― зазначив представник ГУР.

Він додав, що українська розвідка бачить усі переміщення російських загарбників на території Криму, а Збройні сили України використовують ці розвіддані.

«Єдиний безпечний варіант для росіян у Криму ― перебазуватись геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом», ― сказав Андрій Черняк.

Нагадаємо, вдень 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі було завдано ракетного удару. В місті вмикали тривогу. Атаки на обʼєкти ворога в Криму відбуваються третій день поспіль.

21 вересня СБУ спільно з Військово-морськими силами вдарили безпілотниками та ракетами по аеродрому "Саки", який ворог використовував у воєнних цілях. Є ураження техніки.

20 вересня захисники атакували командний пункт російського Чорноморського флоту. Для удару теж використали ракети.