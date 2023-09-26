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Буданов анонсував рейди російських добровольців у прикордонні регіони РФ

На думку Буданова, масштаб цих атак зростатиме.

Буданов анонсував рейди російських добровольців у прикордонні регіони РФ
РДК
Фото: ГУР Міноборони України

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють на боці України проти РФ, продовжуватимуть здійснювати рейди у прикордонні російські регіони.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

Начальник ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов нагадав про нещодавню бойову операцію РДК у Курській області Росії.

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Тоді під час операції РДК відбувся бій, коли кілька співробітників ФСБ, прикордонників і військових РФ було вбито. 

“Діяльність РДК та інших підрозділів буде розвиватися, як і масштаб пов’язаних із цією діяльністю подій”, - зазначив Буданов.

Нагадаємо, вночі проти 24 вересня невідомі диверсанти провели успішну операцію у Московській та Калузькій областях Росії.

За даними українських розвідників, в Калінінці Московської області знищено паливозаправник у військовому містечку. А на території військової частини 42702 у місті Калуга знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

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