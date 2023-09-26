На Одещині поліцейські склали адмінматеріали відносно неповнолітніх через їх поведінку на Алеї Слави загиблим героям

Складені адміністративні матеріали вже скерували до суду.

У селищі Іванівка Одеської області неповнолітні здійснили дрібне хуліганство на Алеї Слави загиблим героям.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.

“В ході моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили відео, на якому підлітки, гуляючи пам’ятним місцем, обговорювали можливість справлення там своїх природніх потреб, танцювали, розважалися”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці запросили до територіального підрозділу поліції двох дівчат та хлопця з батьками та провели з ними профілактичні бесіди.

Також поліцейські склали відносно двох дівчат адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та скерували їх до суду.

Нагадаємо, працівники поліції Харківської області встановлюють особи зловмисників, які скоїли наругу на цвинтарі в с. Миролюбівка Лозівського району. Невідомі пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору та понад 10 надгробків.