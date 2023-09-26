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Ексголову Верховного Суду Князєва залишили в СІЗО

Апеляція ВАКС знову зменшила розмір застави - до 45 млн грн.

Ексголову Верховного Суду Князєва залишили в СІЗО
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у СІЗО.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Апеляція переглянула рішення суду першої інстанції та вкотре зменшила заставу - до 45 млн грн.

Захист Князєва просив замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Підозрюваний заявив, що не має наміру переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним. Князєв також додав, що все майно і всі рахунки його та його близьких родичів заарештовані і ніби то через це він не має коштів, щоб оплатити платну послугу у СІЗО - доступ до інтернету. 

Як наслідок - Князєв скаржиться, що через відсутність доступу до мережі не має можливості належно готуватися до суду. А через арешт майна не може внести заставу. 

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Нагадаємо, Князєва затримали у травні при отриманні хабара у розмірі близько трьох мільйонів доларів. Як повідомляло ZN.UA, ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

Спершу слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді - до 55 млн грн.

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