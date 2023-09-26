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Внаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків, - Мінсоцполітики

В Україні триває реформа переходу з інтернатної системи на сімейні будинки.

Внаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків, - Мінсоцполітики
Фото: EPA/UPG

Внаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків, однак більшість з них взяли до себе родичі. Повними сиротами є близько 5,5 тисячі дітей. 

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, інформує УП.

За її словами, наразі в України триває реформа переходу з інтернатної системи утримання дітей на сімейні будинки. Однією з переваг останньої, на думку Жолнович, є фінансова складова. 

На дитину, яка виховується в інтернаті, витрачається більше коштів, зокрема з обласних бюджетів. За утримання дітей в сімейних будинках сплачує держава. 

"Ми виплачуємо 2,5 прожиткові мінімуми на кожну здорову дитину і 3,5 – на кожну з інвалідністю, якщо вона виховується у прийомній родині. У ту ж родину йде пенсія по втраті годувальника, соціальні стипендії тощо", – зазначила міністерка. 

Вона додала, що "послуга усиновлення не може бути абсолютно простою".

"Всі, хто звертається, хочуть маленьких і здорових дітей. Однак таких дуже мало", – пояснила свої слова очільниця міністерства. 

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Нагадаємо, що вже зараз на порталі "Дія" люди можуть отримати первинну консультацію з усиновлення.

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