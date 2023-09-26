27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
ГоловнаСуспільствоВійна

ССО перевіряють дані про загибель командувача ЧФ РФ через "відео" з його зображенням

26 вересня Міноборони Росії показало "відео" з командувачем Чорноморського флоту.

ССО перевіряють дані про загибель командувача ЧФ РФ через "відео" з його зображенням
Фото: Defense Express

Сили спеціальних операцій ЗСУ перевіряють інформацію росіян про те, що командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Віктор Соколов нібито живий.

Про це йдеться у розʼясненні, яке оприлюднила пресслужба ССО.

"Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл", - написали у ССО.

Оскільки росіяни опублікували відео з начебто живим Соколовим, підрозділи ССО уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них − командувач ЧФ РФ.

Спочатку військові подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Де і коли зняте це відео, наразі не встановлено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies