ССО перевіряють дані про загибель командувача ЧФ РФ через "відео" з його зображенням

Сили спеціальних операцій ЗСУ перевіряють інформацію росіян про те, що командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Віктор Соколов нібито живий.

Про це йдеться у розʼясненні, яке оприлюднила пресслужба ССО.

"Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл", - написали у ССО.

Оскільки росіяни опублікували відео з начебто живим Соколовим, підрозділи ССО уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції.

Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них − командувач ЧФ РФ.

Спочатку військові подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Де і коли зняте це відео, наразі не встановлено.