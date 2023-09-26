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На Київщині псевдоволонтер наживався на військових

Чоловік продавав військовим автівки, які ввозив до України під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

На Київщині псевдоволонтер наживався на військових

На Київщині судитимуть 44-річного мешканця Білоцерківщини, який під виглядом волонтера продавав військовим автівки, які ввозив до України як гуманітарну допомогу для Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За даними слідства, у серпні псевдоволонтер намагався продати військовослужбовцю три автівки. 

Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду. Максимальний термін покарання, який загрожує фігуранту - 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, яка була призначена для жителів Ірпеня.  А на Буковині затримано чоловіка, який ввозив брендовий одяг під виглядом "гуманітарки" на суму понад 1,6 мільйона гривень.

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