На Київщині псевдоволонтер наживався на військових

Чоловік продавав військовим автівки, які ввозив до України під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

На Київщині судитимуть 44-річного мешканця Білоцерківщини, який під виглядом волонтера продавав військовим автівки, які ввозив до України як гуманітарну допомогу для Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За даними слідства, у серпні псевдоволонтер намагався продати військовослужбовцю три автівки.

Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду. Максимальний термін покарання, який загрожує фігуранту - 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, яка була призначена для жителів Ірпеня. А на Буковині затримано чоловіка, який ввозив брендовий одяг під виглядом "гуманітарки" на суму понад 1,6 мільйона гривень.