​На Хмельниччині експосадовицю банку підозрюють у привласненні 5,5 млн грн виплат сім'ям загиблих військових

На даний час відомо про трьох потерпілих.

На Хмельниччині повідомлено про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника відділення банку за фактом заволодіння чужим майном (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців, які отримували компенсацію від держави. Вона пропонувала відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків або обміняти на долари США.

Насправді ніяких грошових операцій підозрювана не здійснювала, а привласнювала кошти.

На даний час відомо про трьох потерпілих. Загальна сума матеріальних збитків - понад 5,5 млн грн.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Донеччині ДБР викрило схему привласнення "бойових" доплат військовим. Схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн гривень.