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​На Хмельниччині експосадовицю банку підозрюють у привласненні 5,5 млн грн виплат сім'ям загиблих військових

На даний час відомо про трьох потерпілих.

​На Хмельниччині експосадовицю банку підозрюють у привласненні 5,5 млн грн виплат сім'ям загиблих військових
Фото: armyinform.com.ua

На Хмельниччині повідомлено про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника відділення банку за фактом заволодіння чужим майном (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців, які отримували компенсацію від держави. Вона пропонувала відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків або обміняти на долари США.

Насправді ніяких грошових операцій підозрювана не здійснювала, а привласнювала кошти.

На даний час відомо про трьох потерпілих. Загальна сума матеріальних збитків - понад 5,5 млн грн.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Донеччині ДБР викрило схему привласнення "бойових" доплат військовим. Схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн гривень.

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