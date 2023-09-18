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Катував людей струмом: СБУ повідомила про підозру бойовику російського ГРУ

В окупованій Балаклії на території відділку поліції окупанти облаштували катівню.

Катував людей струмом: СБУ повідомила про підозру бойовику російського ГРУ

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України. Зловмисником є 34-річний росіянин Султан Паштов – бойовик батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Встановлено, що навесні 2022 року він у складі угруповання російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії. Там загарбники облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста.

За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах росіян і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води. Також окупанти застосовували до викрадених людей електричний струм.

Таким чином Паштов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив російським окупантам. Крім того, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Паштову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано незалежно від часу та місця його перебування. Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної "Волноваської виправної колонії" (більш відома як Оленівська колонія), причетного до масових знущань над українськими військовополоненими.

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