СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, причетного до катування військових

Ним виявився місцевий житель, який до 2014 року працював у Горлівському райвідділі розформованої міліції.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної "Волноваської виправної колонії" (більш відома як Оленівська колонія), причетного до масових знущань над українськими військовополоненими.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення Росії і до кінця липня 2022 року він організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ.

Для тортур їх відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора". У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства.

За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, який до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення частини регіону росіянами він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з окупантами.

На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій "посаді" до кінця липня. Для "конвоювання" підозрюваний залучав свого підлеглого – "молодшого інспектора відділу нагляду" окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах.

Наразі обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території, тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, в ніч проти 29 липня 2022 року росіяни здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, де утримувались зокрема й українські військовополонені. Пізніше стало відомо, що окупанти заздалегідь планували цей обстріл. В результаті теракту загинули щонайменше 50 українських військовополонених.