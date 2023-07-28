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​Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів, – Гуменюк

Нам потрібні винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння та кораблі, які використовуються для обстрілу півдня України.

​Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів, – Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Через атаки Росії вже через 2-3 місяці Україна може залишитися без портів, тому нам необхідні нові системи протиповітряної оборони.

Про це заявила речниця Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише Le Monde.

"Нам потрібна протиракетна та протиповітряна оборона. Посилені, потужні, сучасні та здатні протистояти типу ракет, які противник використовує проти нас", – сказала вона.

Гуменюк наголосила, що українським військам потрібні американські винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння та кораблі, які використовуються для обстрілу півдня України.

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"Попри те, що Україна вже має західні системи оборони, включно з високотехнологічним американським протиракетним комплексом Patriot, Росія щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється", – додала спікерка Сил оборони півдня.

Гуменюк нагадала, що окупанти одночасно запускають крилаті, гіперзвукові та протикорабельні ракети, аби розосередити засоби ППО.

Наразі росіяни заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може з них вийти.

"За два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту... Вони хочуть домінувати в Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський днями повідомив про підсилення для української системи ППО. За його словами, його "спрямують туди, де зараз найбільше потрібно".

Після 17 липня, коли Росія в односторонньому порядку вийшла із зернової угоди, країна-агресорка почала щоденно обстрілювати зернову інфраструктуру півдня України. Після цього Зеленський анонсував більше ППО, артилерії та далекобійної зброї для України. Йдеться про нові пакети підтримки від партнерів.

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