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Сили ППО 26 липня знищили 36 російських ракет

Щодо наслідків пусків Х-47 “Кинджал” інформація уточнюється.

Сили ППО 26 липня знищили 36 російських ракет
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

Сьогодні, 26 липня, протиповітряною обороною України було знищено 36 повітряних цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

“Близько 17:00 противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС”, - повідомили в пресслужбі.

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Українська ППО знищила 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені по Україні.

Фото: Пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Зазначається, що російські ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку та йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 “Кинджал” у напрямку Хмельницької області.

Щодо наслідків пусків Х-47 “Кинджал” інформація уточнюється.

Також до обіду українські бійці збили, за уточненою інформацією, 3 крилаті ракети “Калібр”.

Нагадаємо, ввечері 26 липня російські крилаті ракети збивали щонайменше у трьох регіонах України - на Київщині, на Харківщині та у Дніпрі. Ціллю російської атаки був Старокостянтинів.

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