Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

У середу, 26 липня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про продовження строку проведення загальної мобілізації та воєнного стану.

Про це йдеться в законопроєктах №9533 та №9532.

Останнє продовження воєнного стану та мобілізації в Україні було у травні та діятиме до 18 серпня.

Народний депутат Ярослав Железняк, повідомив у Телеграмі, що ймовірно, продовження воєнного стану буде зроблено на 90 днів, як і раніше. Таким чином, воєнний стан триватиме до 15 листопада.

Нагадаємо, що 12 липня Кабінет міністрів вніс зміни до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.