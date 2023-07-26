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У селі на Харківщині ексгумували труп чоловіка, який загинув від обстрілу росіян

Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку.

У селі на Харківщині ексгумували труп чоловіка, який загинув від обстрілу росіян
Фото: Харківська облпрокуратура

Правоохоронці провели ексгумацію в селі Циркуни (Харківська область). 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Виявили тіло чоловіка, який торік загинув від обстрілів російських військ.

"За даними слідства, торік у березні під час російського обстрілу села Циркуни Харківського району загинув 81-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Фото: Харківська облпрокуратура

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Нагадаємо, що 24 липня унаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.

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