Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку.

Правоохоронці провели ексгумацію в селі Циркуни (Харківська область).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Виявили тіло чоловіка, який торік загинув від обстрілів російських військ.

"За даними слідства, торік у березні під час російського обстрілу села Циркуни Харківського району загинув 81-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, що 24 липня унаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.