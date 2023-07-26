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Гетманцев: мережу секс-шопів викрили у приховуванні виторгу в розмірі $230 тисяч за місяць

Голова парламентського комітету зазначив, що "приємно здивований" високим попитом на таку товарну категорію.

Гетманцев: мережу секс-шопів викрили у приховуванні виторгу в розмірі $230 тисяч за місяць
Фото: facebook/Слуга Народу

Державна податкова служба в Києві звинувачує мережу секс-шопів у торгівлі  без застосування касових апаратів і оформлення працівників.

Про це повідомив у Telegram голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Прихований виторг – понад $230 тис. на місяць. Власникам мережі та інтернет-магазину варто було б знати, що сплата податків армії під час війни є обов'язковою, навіть і особливо (якщо) продаєш інтимні товари, і так, незалежно від твого пишномовного бренда «No Taboo»", – написав він.

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Гетманцев додав, що "приємно здивований" високим попитом на таку товарну категорію.

На сайті компанії "No Taboo" зазначається, що їй понад 15 років. Наразі вона складається з мережі понад 45 бутиків у різних містах України. Ще 10 магазинів працюють за франчайзингом.

Нагадаємо, українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.

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