І от питання: із ПДВ чи без ПДВ?

Продовжується культовий серіал на теренах України «Особливості закупівлі Міністерства оборони». На початку повномасштабного вторгнення Уряд прийняв низку постанов, якими намагався допомогти “втримати фронт”.

Фото: EPA/UPG

Серед таких постанов була постанова КМУ від 2 березня 2022 р. № 178 «Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану», якою було встановлено, що до припинення чи скасування воєнного стану закупівля ПММ (бензин, дизпаливо, оливи, авіаційне паливо) для забезпечення транспорту ЗСУ, НГ, СБУ, ГУР, Прикордонників тощо обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

При цьому є посилання на норму Податкового кодексу підпункту "г" підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195, де така можливість передбачається.

Якщо не вдаватись у юридичні тонкощі, а пояснити людською мовою: норма прописана, дійсно, криво.

Отже, з березня 2022 року Міноборони, зважаючи на прив’язку даної постанови та до того, що всі податківці у кого можна було б запитати були десь в Закарпатському ТрО, прийняло рішення придбати ПММ без ПДВ лише в межах мобілізаційних планів, як вказано в постанові, а у всіх інших випадках – з ПДВ.

Однак Держаудитслужба (ДАСУ) розцінює закупівлю палива Міноборони з ПДВ як “збитки держави”. Найцікавіше, що при проведенні аудиту НГ, Прикордонників, СБУ, ГУР, які купували паливо без ПДВ Держаудитслужба їм також визнає закупівлю палива без ПДВ - “збитками держави”.

У департаменті державних закупівель починаються слідчі дії. У деяких військових частинах, які закуповували також хто з ПДВ, хто без ПДВ - починають відкривати кримінальні справи.

Наразі ми маємо хаос через цю постанову:

- Міноборони на централізованих закупівлях ПММ (паливно-мастильних матеріалів) продовжує стояти на своїх позиціях і збирається купувати нові партії ПММ з ПДВ;

- Військові частини на децентралізованих закупівлях в переважній більшості виконують рішення ДАСУ і купують без ПДВ.

- Нацгвардія, прикордонники – теж.

Ми зараз маємо закупити велику кількість пального централізовано для ЗСУ. То в мене знову питання до Кабміну, Мінфіну, ДАСУ та Державної податкової служби України: як ми маємо закуповувати ПММ? Із ПДВ чи без ПДВ?