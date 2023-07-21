Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичність

На всіх міжнародних дипломатичних майданчиках Україна - в центрі уваги. Світові лідери продовжують тиск на країну-терористку та її очільника. Скажімо, Нова Зеландія оголосила про новий транш із 23 санкцій щодо незаконного та невиправданого нападу путіна на Україну. А Сполучені Штати Америки запровадили чергові обмеження проти рф. При цьому Держдеп США зазначив, що їх мета - притягнути до відповідальності винних у війні та зменшити можливості росії.

Фото: dyvys.info

Цього тижня Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, сказав, що росія, використовуючи українських дітей як знаряддя війни, намагається стерти українську ідентичність. “Світ спостерігає за тим, що відбувається, тож Росія буде притягнута до відповідальності. Ми вітаємо розслідування Міжнародного кримінального суду. Ми не залишимо каменя на камені, доки винні не постануть перед судом”, - наголосив Джеймс Клеверлі.

Інститут миру США (USIP), подаючи погляд на становлення громадянського суспільства в Україні, зазначає, що з моменту здобуття Україною Незалежності нам вдалося стати набагато “міцнішими та вільними, ніж у більшості колишніх радянських держав”. Саме активність громадського сектору допомогли підтримати Помаранчеву Революцію й Революцію Гідності та “рішуче повернули Україну до її прагнень до демократичного врядування та асоціації з Європою”.

Американський аналітичний центр Atlanticcouncil зазначає, що сьогоднішнє ставлення росіян до України відображає багатовікову національну політику російської та радянської імперії. А рішення російського диктатора розпочати повномасштабне вторгнення в Україну було засноване на низці катастрофічних прорахунків. Найбільша помилка путіна - це сприймання українців та росіян як “адін народ”, який був штучно розділений розпадом срср. “Для путіна це розділення стало символом сприйнятої історичної несправедливості розпаду радянського союзу, який він раніше описав як “найбільшу геополітичну катастрофу двадцятого століття”. Автор статті наголошує, що путін неправильно розумів Україну, як і ставлення українців до росії. Зокрема, зазначається, що “помилкове уявлення росії про Україну частково пояснюється спрощеним уявленням про те, що етнічні росіяни та російськомовні в Україні, а також ті, хто висловлює прихильність до російської культури чи поділяє антагонізм Росії щодо ЄС, НАТО та Заходу загалом, усі належать до однієї “проросійської” категорії. Так само багато росіян були надто готові припустити, що будь-який українець, який висловлює ностальгію за радянською епохою, чекає на “звільнення” від Москви”.

Журналіст говорить про те, що путін далеко не єдиний москвин, який викривлено сприймає реальність. “Російські еліти та російське суспільство в цілому схильні вважати, що все, що потрібно знати (чи варто знати) про Україну та українців, давно відомо й не потребує додаткових досліджень. Це допомагає пояснити, чому донедавна в Росії майже не було академічних чи аналітичних центрів, присвячених саме українознавству”, - йдеться у статті.

Головний кремлівський міф про “захист російськомовного населення” провалився. Розпочате путіним повномасштабне вторгнення в Україну стало каталізатором зменшення російського впливу не тільки на Україну, але й на всю Східну Європу. Про це, зокрема, пише “The New York Times”. Колумніст Ніколас Кристоф зазначає, що він був у подорожі Польщею, Україною, Литвою, Латвією та Естонією: “путіну вдалося об’єднати майже всіх проти росії. Навіть російськомовні, які раніше часто відчували лояльність до москви, тепер збирають кошти для України”. Американець цитує українку, яка після 24 лютого 2022 з чоловіком повністю перейшли на спілкування українською мовою. “Продовжувати говорити російською було занадто токсично”, - констатує жінка.

Західні аналітики впевнені, що, розгорнувши війну в Україні, путін послабив росію. І це - довгостроковий економічний, демографічний, культурний спад. Дерусифікація іде шаленими темпами не тільки в Україні, але й за кордоном. Наші закордонні друзі прискіпливим оком переглядають все, що прямо чи опосередковано стосується країни-терористки. Натомість міжнародний інтерес до української мови, культури, музики зростає і надалі. Українська ідентичність - наша секретна зброя, джерело гідності, звитяги та боротьби.