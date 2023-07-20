Безоплатні медичні послуги у сімейного лікаря чи лікарки, про які ви могли не знати

На огляді у лікаря чи лікарки ви можете отримати вузькоспеціалізовані медичні послуги. Наприклад, ультразвукову діагностику, дерматоскопію чи електрокардіограму. Це зекономить ваш час та допоможе швидше поставити діагноз. Детальніше розповідає зіркова команда сімейних лікарів та лікарок Золотоніського ЦПМСД. Медики та медикині вже кілька місяців креативно інформують клієнтство про зручність та ефективність послуг на первинній ланці медицини.

Підписавши декларацію з сімейними лікарем чи лікаркою, більшість людей не здогадується, що отримали неабиякі привілеї. Ваш медик чи медикиня можуть вакцинувати вас проти різних хвороб, протестувати на ВІЛ та гепатити, вилікувати сезонні захворювання чи виписати направлення на аналізи та медичні дослідження.

— І все? — запитаєте ви.

— Ні, це ще не все! — відповідає команда громадської спілки «Твій сімейний лікар».

Це базові послуги, які можуть надати сімейний лікар чи лікарка. Насправді їхні знання більш об’ємні. Недарма ж вони «сімейні», адже знають, як допомогти вашій мамі чи дідусю, коли у них паморочиться в голові або щипає серце. Медики та медикині зарадять і вашій дитині, коли у неї нежить, кашель і температура. Знають лікарі та лікарки, що робити, якщо у вашого чоловіка постійно болить голова. Або, скажімо, ваша дружина скаржиться на болі у нозі чи руці. А якщо ваш син чи донька нарікають на погіршення пам’яті — сімейний лікар чи лікарка і тут допоможуть. Все доволі просто: запишіться на огляд і вам розкажуть, як побороти недуги, полегшити симптоми та обов’язково порадять профілактику.

«Але це ще не все, на що здатні сімейні лікарі та лікарки», — каже директор Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Прокопчук. З паном Олександром команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» цілком погоджується. Бо на очному прийомі вам можуть не лише виміряти артеріальний тиск та температуру тіла, а й оглянути вуха та позбавити сірчаної пробки, аби ви краще чули. Влітку важливо стежити за шкірою, адже на неї впливають сонячні промені. Аби попередити опіки чи новоутворення — сімейний лікар, чи лікарка обстежать шкіру за допомогою спеціальних сучасних приладів.

Про які ще послуги сімейного лікаря чи лікарки ви могли не знати — дивіться у відео від зіркових золотоніських медиків та медикинь.

Олександр Прокопчук — сімейний лікар, директор центру ПМСД, член ГО «Медичні лідери», медичний інфлюенсер та амбасадор громадської спілки «Твій сімейний лікар». Команда спілки активно розвиває лікарські професійні спільноти у 10 областях України.

«Твій сімейний лікар» не лише допомагає олюднювати взаємини між сімейними лікарями й лікарками та їхніми клієнтами і клієнтками, а й активно розробляє онлайн-курси. Навчання на цих курсах пройшли понад 10 тисяч працівників та працівниць первинної ланки медицини. Громадська спілка об’єднує лікарство зі всієї України, спонукає до дискусії й до розв'язання важливих питань. Аби, у висновку, українці й українки отримували якісні медичні послуги. Долучайтесь до нашої спільноти у Viber, Facebook та YouTube.