Підтримка економічного зростання неможлива без активної економічної політики держави

Як неодноразово наголошувалося раніше, підтримка економічного зростання під час повномасштабної війни неможлива без активної економічної політики держави. В Уряді вкотре наголосили на неможливості залучення інвестицій в потрібних для України обсягах без страхування від воєнних ризиків. Уряд також докладає зусиль для розбудови фінансової інфраструктури, що є необхідною для залучення офіційного фінансування: Україна вже залучила 22 млрд грн на проекти відновлення. Організація фінансування та використання ресурсів через чітко визначені правила та процедури покликана зменшити занепокоєння зовнішніх інвесторів щодо неефективного використання ресурсів або можливих зловживань. Також Уряд докладає зусиль для диверсифікації зовнішньої торгівлі та пошуку нових ринків збуту: на минулому тижні стало відомо, що Україна готова зробити необхідні кроки для ратифікації угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною, що відкриє нові можливості як для турецьких так і українських виробників.

Фото: NataDenis/Depositphotos

На тлі поступового уповільнення інфляції, відносної стабілізації ситуації з державними фінансами та зовнішнім фінансування (план ЄК щодо надання Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років) та позитивного рішення щодо першого перегляду програми розширеного фінансування для України від МВФ, Мінфін покращив очікування щодо зростання економіки в 2023 році до 3%.

Бюджетна сфера

За даними Міністерства фінансів станом на 5 липня 2023 р. фінансова підтримка міжнародних партнерів є основним джерелом фінансування державного бюджету України. Зокрема, з початку року бюджет було профінансовано на 31,8 млрд доларів США (1162 млрд гривень), з яких 9,7 млрд доларів США (в еквіваленті) надійшло від Європейського Союзу, 7,2 млрд доларів США – від Сполучених Штатів, 3,6 млрд доларів США – від МВФ, 1,8 млрд доларів США – від Канади, 0,6 млрд доларів США – від Світового банку, 0,5 млрд доларів США – від Великої Британії, а також 8,2 млрд. доларів США (в еквіваленті) було запозичено на внутрішньому ринку.

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 11.07.2023, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 13,9 млрд гривень на строки від 9 міс до 3 років за ставками від 18,0% до 19,75%. Найбільший попит в інвесторів мали гривневі папери із погашенням у травні 2024 р. та лютому 2026 р. (запозичено 8,7 та 3,7 млрд гривень відповідно). Середньозважений рівень доходності нових гривневих запозичень становив 18,56%.

Валютний ринок

Помірне зростання як попиту, так і пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків обумовило скорочення обсягу чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 472 млн. доларів США минулого тижня (порівняно із 520 млн. доларів США тижнем раніше). У першому півріччі 2023 року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив 12,3 млрд. доларів США, що відповідає близько 2 млрд. доларів США на місяць.

При цьому, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку. Так, станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку зросли до 39 млрд дол. США (+4,5% за місяць), що забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України. Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,3 млрд дол. США, з яких 1,6 млрд дол. США – макрофінансова допомога від ЄС, 1,2 млрд дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку), 0,9 млрд дол. США – другий транш за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом; 0,5 млрд дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 704,7 млн дол. США. При цьому, Національний банк (відповідно до балансових даних) у червні 2023 року скоротив чистий продаж валюти до 1,8 млрд доларів США (порівняно з 1,9 млрд доларів США у травні.

Фінансовий сектор

Загальний обсяг банківського кредитування у червні залишався на рівні попереднього місяця. Зокрема, обсяг корпоративного кредитування у гривні зріс на 0,4% (+2,1 млрд гривень) переважно за рахунок програм державної підтримки, тоді як обсяг корпоративних кредитів в іноземній валюті – навпаки – скоротився на 0,7%. Кредитування домогосподарств, що не субсидується державою, скоротилося на 0,2% за місяць. Натомість обсяг депозитної бази банків продовжує зростати. Залишки коштів на гривневих рахунках корпорацій зросли за місяць на 3,0%, домогосподарств – на 4,5%. Залишки на валютних рахунках в банках також збільшилися – на 1,0% за місяць.

Про значний потенціал банківської системи України до кредитування свідчать також показники капіталізації та ліквідності. Зокрема, показники адекватності капіталу банків за результатами червня збільшилися до 23,8% для регулятивного (у травні – 22,8%) та 14,5% - для основного капіталу банків (у травні – 14,3%). Відповідні значення перевищують мінімальні нормативні вимоги (10% та 7% відповідно) та виступають запобіжником щодо негативного впливу воєнних дій на платоспроможність банківської системи.

При цьому, обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до 680 млрд грн, з яких понад 2/3 – у депозитних сертифікатах НБУ. Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту та відплив готівки у позабанківський обіг зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі.

На умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 452 пільгові кредити на загальну суму 1,85 млрд грн, з них близько половини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла майже 31,5 тисяч на загальну суму майже 124 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів (близько ¾) було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі. Частка інвестиційних кредитів за програмою становить менше 4%.