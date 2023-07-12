Підтримка економічного зростання неможлива без активної економічної політики держави

На тлі поступового уповільнення інфляції, відносної стабілізації ситуації з державними фінансами та зовнішнім фінансування (план ЄК щодо надання Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років) та позитивного рішення щодо першого перегляду програми розширеного фінансування для України від МВФ, Мінфін покращив очікування щодо зростання економіки в 2023 році до 3%.
Бюджетна сфера
За даними Міністерства фінансів станом на 5 липня 2023 р. фінансова підтримка міжнародних партнерів є основним джерелом фінансування державного бюджету України. Зокрема, з початку року бюджет було профінансовано на 31,8 млрд доларів США (1162 млрд гривень), з яких 9,7 млрд доларів США (в еквіваленті) надійшло від Європейського Союзу, 7,2 млрд доларів США – від Сполучених Штатів, 3,6 млрд доларів США – від МВФ, 1,8 млрд доларів США – від Канади, 0,6 млрд доларів США – від Світового банку, 0,5 млрд доларів США – від Великої Британії, а також 8,2 млрд. доларів США (в еквіваленті) було запозичено на внутрішньому ринку.
Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 11.07.2023, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 13,9 млрд гривень на строки від 9 міс до 3 років за ставками від 18,0% до 19,75%. Найбільший попит в інвесторів мали гривневі папери із погашенням у травні 2024 р. та лютому 2026 р. (запозичено 8,7 та 3,7 млрд гривень відповідно). Середньозважений рівень доходності нових гривневих запозичень становив 18,56%.
Валютний ринок
Помірне зростання як попиту, так і пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків обумовило скорочення обсягу чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 472 млн. доларів США минулого тижня (порівняно із 520 млн. доларів США тижнем раніше). У першому півріччі 2023 року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив 12,3 млрд. доларів США, що відповідає близько 2 млрд. доларів США на місяць.
При цьому, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку. Так, станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку зросли до 39 млрд дол. США (+4,5% за місяць), що забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України. Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,3 млрд дол. США, з яких 1,6 млрд дол. США – макрофінансова допомога від ЄС, 1,2 млрд дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку), 0,9 млрд дол. США – другий транш за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом; 0,5 млрд дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 704,7 млн дол. США. При цьому, Національний банк (відповідно до балансових даних) у червні 2023 року скоротив чистий продаж валюти до 1,8 млрд доларів США (порівняно з 1,9 млрд доларів США у травні.
Фінансовий сектор
Загальний обсяг банківського кредитування у червні залишався на рівні попереднього місяця. Зокрема, обсяг корпоративного кредитування у гривні зріс на 0,4% (+2,1 млрд гривень) переважно за рахунок програм державної підтримки, тоді як обсяг корпоративних кредитів в іноземній валюті – навпаки – скоротився на 0,7%. Кредитування домогосподарств, що не субсидується державою, скоротилося на 0,2% за місяць. Натомість обсяг депозитної бази банків продовжує зростати. Залишки коштів на гривневих рахунках корпорацій зросли за місяць на 3,0%, домогосподарств – на 4,5%. Залишки на валютних рахунках в банках також збільшилися – на 1,0% за місяць.
Про значний потенціал банківської системи України до кредитування свідчать також показники капіталізації та ліквідності. Зокрема, показники адекватності капіталу банків за результатами червня збільшилися до 23,8% для регулятивного (у травні – 22,8%) та 14,5% - для основного капіталу банків (у травні – 14,3%). Відповідні значення перевищують мінімальні нормативні вимоги (10% та 7% відповідно) та виступають запобіжником щодо негативного впливу воєнних дій на платоспроможність банківської системи.
При цьому, обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до 680 млрд грн, з яких понад 2/3 – у депозитних сертифікатах НБУ. Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту та відплив готівки у позабанківський обіг зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі.
На умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 452 пільгові кредити на загальну суму 1,85 млрд грн, з них близько половини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла майже 31,5 тисяч на загальну суму майже 124 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів (близько ¾) було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі. Частка інвестиційних кредитів за програмою становить менше 4%.