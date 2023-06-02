За 5 місяців 2023 року дефіцит державного бюджету склав 401,9 млрд грн, – Підласа

З початку року дефіцит загального фонду державного бюджету склав 401,9 млрд гривень, з яких у травні – 91,3 млрд грн.

Про це LB повідомила голова Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Хоча дефіцит бюджету є великим, але ситуація керована. Ми спільно з Урядом постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами, що забезпечує достатню кількість кредитної допомоги на покриття дефіциту», – підкреслила Підласа.

За словами Підласої, видатки загального фонду становили 1,143 трлн грн, з них за травень – 277,4 млрд грн. Основною статтею видатків залишається оборона.

«За перші 5 місяців 2023 року надходження загального фонду державного бюджету становили 1,481 трлн грн. З них зовнішні джерела склали 723,8 млрд грн (або майже половину), а внутрішні – 757,4 млрд грн», – повідомила Роксолана Підласа.

У травні надходження загального фонду державного бюджету становили 328,3 млрд грн, з них внутрішні джерела – 209,2 млрд грн, зовнішні – 119,1 млрд грн.

«У травні податкові надходження чи не вперше за останній час перевищили зовнішні запозичення. Податкові органи зібрали 101,2 млрд грн, зовнішні запозичення склали 73,4 млрд грн, внутрішні запозичення (ОВДП) – 68,6 млрд грн, грант від США – 45,7 млрд грн, а також доходи, що адмініструються митними органами, – 29,6 млрд грн», – зазначила Підласа.

Нагадаємо, Національний банк перерахував до Державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік. Це найбільша в історії Національного банку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до Держбюджету.