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Укрзалізниця встановила у Києві термінали для купівлі квитків на приміські поїзди

Розрахуватись за ці квитки можна карткою будь-якого банку.

Укрзалізниця встановила у Києві термінали для купівлі квитків на приміські поїзди
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оголосила про встановлення терміналів для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях в Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Відтепер пасажири можуть зручно купувати проїзні квитки та квитки на перевезення ручної поклажі (багажу), велосипедів, домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці на Приміському вокзалі станції Київ-Пас., на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе", - йдеться у повідомленні.⠀

При цьому розрахуватись за ці квитки можна карткою будь-якого банку або будь-якими засобами з NFC-модулем.

Валідація квитків відбувається скануванням на турнікетах та предʼявленням квитка контролеру в поїзді.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

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Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила рейси швидкісного поїзда «Інтерсіті+» 732/731 Київ – Дніпро – Запоріжжя.

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