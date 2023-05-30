"Укрінком" розпочав процедуру відшкодування 132 млн доларів збитків, завданих компанії росією

ПАТ «Українська інноваційна компанія» звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Російської Федерації про стягнення з Російської Федерації на користь підприємства 131 млн 966 тис доларів збитків, які були заподіяні внаслідок військової агресії Російської Федерації та окупації частини території України. Дії держави-агресора призвело до порушення майнових прав «Укрінкому», а нинішній судовий позов є першим етапом процедури відшкодування збитків, які Російська Федерація нанесла акціонерам ПАТ «Укрінком», зазначили у компанії.

В «Укрінкомі» повідомили, що 19 лютого 2014 року Російська Федерація захопила окремі об‘єкти нафто- та газовидобування в межах континентального шельфу України, а 20 лютого 2014 року були окуповані Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, та окремі території, що входять до складу Донецької та Луганської області. Збройна агресія продовжилася у квітні 2014 року й контрольовані та фінансовані спецслужбами російської федерації, озброєні бандитські формування (так звані «днр» та «лнр») захопили частину Донецької та Луганської областей, на яких знаходилось майно ПАТ «Укрінком» та об‘єкти на майнові права на які належали ПАТ «Укрінком».

«Укрінком» володів об’єктами та майновими правами на територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Внаслідок російської агресії та анексії 2014 року ми втратили контроль над 30% кредитного портфелю. Це стало причиною незаконної ліквідації «Укрінбанку». Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінив всі втрачені нами активи (на окупованих територіях) в 1 гривню», – зазначив акціонер та голова наглядової ради «Укрінкому» Володимир Клименко.

Нагадаємо, що раніше «Укрінком» виграв позов проти Фонду гарантування вкладів – Верховний Суд 24 лютого 2021 року визнав ліквідацію «Укрінбанку» незаконною. Тепер у банку розпочали процес відшкодування втрачених активів.