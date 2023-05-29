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Нардепи звільнили від сплати ПДВ та мита ввезення комплектуючих для дронів

Ухвалені закони націлені на створення умов для виробництва безпілотних систем.

Нардепи звільнили від сплати ПДВ та мита ввезення комплектуючих для дронів
Фото: www.facebook.com/17otbr

Верховна Рада на засіданні 29 травня прийняла Закон про внесення змін до підрозділу 2 розділу "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту безпілотних систем.

За закон в цілому проголосували 284 нардепів, передає кореспондент LB.

«В умовах військового вторгнення в Україну країни-агресора вкрай необхідною є посилення спроможності до захисту нашої країни, підвищення її обороноздатності, що в першу чергу включає оптимізацію процесів виробництва та постачання продукції воєнного та оборонного призначення, зокрема безпілотних систем. Враховуючи, що відповідно до положень Податкового кодексу України на період воєнного стані звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України безпілотних літальних апаратів, доцільним є створити умови для виробництва безпілотних систем на території України», — зазначено у пояснювальній записці. 

За другий Закон про внесення зміни до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту безпілотних систем в цілому проголосували 289 нардепів. 

Другим законом «на період воєнного стані звільнено від оподаткування ввізним митом безпілотні літальні апарати, що ввозяться на митну територію України, бо є доцільним створити умови для виробництва безпілотних систем на території України». 

«Запровадження зазначених змін матиме позитивний вплив на можливість Збройних Сил України, інших військових та правоохоронних формувань заощадити кошти під час закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки, а також дозволить підприємствам оборонно-промислового комплексу вчасно та ефективно виконувати державні контракти (договори) на виготовлення, ремонт та модернізацію продукції оборонного призначення», — прогнозують нардепи.

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Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 10 квітня прийняла в цілому Закон про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану.

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