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Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на $113 млн

Фонд буде фінансувати проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень.

Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на $113 млн
Міністерка економіки України Юлія Свириденко
Фото: Мінекономіки

Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон (приблизно $133 млн).

Про це йшлося під час Українського інвестиційного форум у Копенгагені, повідомили у Мінекономіки.

Фонд буде фінансувати проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів

“Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн”, − відзначила міністр економіки України Юлія Свириденко, яка відкрила форум.

Заступник міністра економіки Олександр Грибан зазначив, що Україну цікавлять датські технології і перспектива розміщення датських компаній в Україні у пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення.

Так, в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.

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За словами Грибана, датський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але і безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також датський Уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

“Не потрібно чекати, поки війна припиниться. Ми хотіли б залучити датський бізнес на ранніх стадіях відбудови України. Ми маємо діяти і підтримувати українську економіку”, − зауважив Міністр підприємництва Данії Мортен Бьодсков.

Нагадаємо, програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) оголосила грантову програму зі створення та підтримки об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів.

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